Coronatest og vacciner står på pædagogers ønskeseddel

På regeringens pressemøde om coronasituationen tirsdag blev det nævnt, at der skal udvikles modeller for test af personalet i institutionerne.

Det falder i god jord hos pædagogerne.

- Hver gang en pædagog sendes hjem for at blive testet, så skal man også vente på svar. Det betyder fravær, og det belaster institutionerne.

- Vi ser gerne, at vi kan komme hurtigere til test og få hurtigere svar, siger Elisa Rimpler.

Det kunne ifølge pædagogformanden være i kombination med lyntest, der på kort tid kan fortælle, om man er smittet eller ej.

De regnes dog for at være lidt mindre pålidelige end de almindelige såkaldte pcr-test.

- Vi er toppressede lige nu, og test kan være en del af flere ting, der skal sættes ind for at sikre, at vi kan være der for at give børnene den trivsel og udvikling, de har krav på, siger Elisa Rimpler.

Pædagogerne vil også gerne drøfte muligheden for vaccination af personalet.

- Vi har hørt statsministeren sige, at daginstitutionerne er helt afgørende for at holde samfundet i gang.

- Det betyder også, at vi nu regner stærkt med, at kommuner og regering gør, hvad de kan, for at holde hånden under området og sikre de ressourcer der skal til, herunder test og vacciner, så vi kan holde skansen, siger Elisa Rimpler.

Det såkaldte sektorpartnerskab, der omfatter aktører på børne- og undervisningsområdet, mødes senere onsdag for at drøfte forskellige tiltag.

- Der skal laves nye og mere trygge rammer oven på den nye smittesituation. Det gælder både daginstitutioner, specialskoler, dagplejere, nødpasning på skolerne og alt det andet, der ikke er lukket ned på mit område, skriver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på Facebook.