Coronatal når højeste på et døgn - yderligere 1586 smittet

28. november var der 1636 coronatilfælde, men her var der testsvar for mere end et døgn.

Der bliver dog nu testet væsentligt flere personer end i foråret, og derfor findes der også flere smittede uden symptomer.

SSI har tidligere anslået, at man ville have fundet op mod 3000 smittetilfælde dagligt i foråret, hvis man havde kunnet teste 70.000 personer om dagen.

Der er kommet svar på knap 78.300 coronaprøver, hvilket betyder, at 2,03 procent af dem har været positive for covid-19.

Tirsdag lå den såkaldte positivprocent på 2,06. Det var den højeste andel de seneste uger.

Henrik Nielsen, professor og overlæge på Aalborg Universitetshospital vurderer, at "epidemien stadig er aktiv" baseret på de høje smittetal.

Han mener derfor, at de nye restriktioner, der kom tirsdag, er fornuftige.

- De forskellige tidligere restriktioner, der har været iværksat den seneste måneds tid, afspejler sig desværre ikke i faldende kurver, siger Henrik Nielsen.

Der er blevet indlagt yderligere 39 coronasmittede på landets hospitaler.

Det samlede antal indlagte coronapatienter stiger dog kun med 12 til 266. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser.

Men der skal ikke en meget større stigning i antal indlagte til, før det får konsekvenser på landets hospitaler.

- Vi skal ikke højere op i indlæggelsestal, før det for alvor kan mærkes på andre områder, og vi kommer tilbage til den situation, der var i foråret, hvor en række planlagte operationer måtte sættes på pause for at give plads til covid-19-indlagte.

- Det vurderer jeg, at vi nærmer os. Vi er i hvert fald ikke langt fra, at der kommer nogle konsekvenser. Vi har ikke ekstra personale, så det handler om en omplacering af personalet over til covid-19-patienterne, siger Henrik Nielsen.

Han påpeger dog, at der er personale og plads nok til at håndtere det stigende pres fra covid-19-indlagte, men at det altså potentielt kan gå ud over andre områder på hospitalet.

Der er indlagt 36 med covid-19 på landets intensivafdelinger, hvoraf 27 ligger i respirator.

Yderligere seks personer smittet med covid-19 er afgået ved døden. Det bringer det samlede antal coronadødsfald under epidemien op på 852.