Ved Retten i Glostrup er en mand på 37 år blevet dømt for at svindle med coronahjælpepakkerne. (Arkivfoto)

Coronasvindel gav 37-årig to års fængsel og millionbøde

Millionbøde og to års fængsel. Det er straffen til en 37-årig, der prøvede at svindle med lønkompensation.

En 37-årig ejer af et rengøringsfirma i Glostrup så kort efter nedlukningen i marts sit snit til at få del i statens lønkompensationsordning.

Det skulle han aldrig have gjort. Ansøgningen var nemlig forsøg på svindel, dømmer Retten i Glostrup mandag.

Derfor er manden blevet idømt to års fængsel og 1,45 millioner kroner i bøde. Fængselsstraffen er ubetinget.

I april søgte manden om 286.000 kroner for løn til sig selv og tre ansatte. Den ansøgning blev dog afvist, da man ikke kan få kompensation for ejerens løn.

Men det var ikke enden på sagen. Bare en måned senere indsendte han en ny ansøgning om lønkompensation for 196.000 kroner. Denne gang gik ansøgningen kun på løn til hans tre ansatte.

Den prompte justering af ansøgningen fik imidlertid Erhvervsstyrelsen til at hæve øjenbrynene, da der på daværende tidspunkt ikke var tre ansatte i firmaet. De lod derfor være med at udbetale pengene og meldte i stedet manden til politiet.

Straffen er en del hårdere, end man normalt ser i bedragerisager. I foråret vedtog Folketinget, at straffen kunne være op til fire gange det normale i den type sager.

Manden ankede dommen på stedet.

Han er ikke den eneste, der har forsøgt at svindle med coronahjælpepakkerne. Flere har forsøgt sig med både opdigtede ansatte og dokumentfalsk for at få udbetalt lønkompensation. Der er også faldet hårdere domme.

Tirsdag blev en revisor idømt fire års fængsel og 4.485.300 kroner i bøde for at svindle med ordningen.

Den 25. november blev en 57-årig mand idømt tre et halvt års fængsel for at forsøge at svindle sig til at få udbetalt 1,6 millioner kroner fra hjælpepakkeordningen. Han havde lavet dokumentfalsk.

I alt har Erhvervsstyrelsen fået flere end 700 henvendelser, der handler om svindel med hjælpepakkerne. Det er dog langt fra alle, der har resulteret i en politianmeldelse.