Coronasmittet mand er død på plejehjem i Aarhus

To beboere på plejehjemmet Hørgården ved Aarhus blev i sidste uge testet positive for coronavirus, efter at en medarbejder på centret var konstateret smittet. En af de to beboere døde søndag. Det er ikke meldt ud, om det er på grund af coronavirusset, at manden er død.

Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix