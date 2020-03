Coronasmittet indlagt på Nordsjællands Hospital i Hillerød

En patient blev fredag eftermiddag indlagt på Nordsjællands Hospital Hillerød. Patienten var henvist til hospitalet med symptomer på lungebetændelsen.

Men lørdag blev patienten i stedet konstateret smittet med coronavirus.

Det oplyser Region Hovedstaden søndag ved et pressemøde.

Ni medarbejdere fra hospitalet er efterfølgende sendt i hjemmekarantæne. Blandt dem er sygeplejersker, to læger, en sekretær og en bioanalytiker.

Allerede da patienten ankom til hospitalet, blev vedkommende iført en maske på grund af luftvejssymptomer. Den smittede nåede at opholde sig på akutmodtagelsen, før vedkommende blev isoleret i eget rum.

Det fortæller hospitalets vicedirektør, Jonas Egebart, ved et pressemøde søndag formiddag. Han understreger, at alle retningslinjer er blevet overholdt. Personalet har gjort "alt det rigtige", lyder det.

Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted oplyser ved pressemødet, at der er tale om et nyt smittetilfælde. Dermed er der 28 coronasmittede i Danmark.

Det er ved pressemødet begrænset, hvad hun kan oplyse af hensyn til patientens privatliv.

Men hun oplyser, at styrelsen kender til smittekæden. Derfor er der endnu ikke sporadisk smitte i Danmark. Ved sporadisk smitte kan man ikke spore smittetilfældet.

Alle tilfælde af coronavirus i Danmark kan stadig relateres til udlandet, oplyser hun. Enkelte er smittet i Danmark, men smitten kan altså stadig spores til udlandet.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at finde ud af, hvem patienten har været i kontakt med.

Styrelsen samarbejder med hospitalet om at opspore personer, der har været i kontakt med den smittede. Patienter på hospitalet, der potentielt kan være blevet smittet, er blevet isoleret.

Patienten er efter den positive prøve blevet overført til Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.