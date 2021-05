Coronasmitten rammer hårdest i Hovedstadsområdet

Det skyldes blandt andet, at folk bor tættere sammen, oplyser direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum på et pressemøde mandag i Eigtveds Pakhus i København.

Regionen har på nuværende tidspunkt et incidenstal på over 160, hvilket er dobbelt så højt som andre regioner i landet. Men Hovedstadsområdet har under hele krisen været hårdere ramt end resten af landet.

- 11 procent af befolkningen i Region Hovedstaden har haft corona. Det er dobbelt så højt som i andre regioner, siger han.

Men de lokale nedlukninger, hvor myndighederne har fastsat nogle grænseniveauer, virker, pointerer Henrik Ullum.

De høje smittetal i regionen betyder, at Tingbjerg Sogn i København mandag blev ramt af nedlukning. Også Hørsholm Kommune, som ligger i Region Hovedstaden, blev i weekenden lukket ned.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) siger i en skriftlig kommentar, at man følger situationen i København tæt.

- Vi afventer smitteudviklingen de næste dage. Der er ingen tvivl om, at det vil have uoverskuelige konsekvenser for hele hovedstadsområdet, hvis København lukker, siger Sisse Marie Welling.

Den generelle smitte i Københavns Kommune steget til 153 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.

Hvis tallet overskrider 250, vil hele kommunen blive lukket ned.

På pressemødet afviser sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at man vil prioritere flere vacciner til hovedstaden for at få smittetallet ned. I Norge har man eksempelvis sendt 20 procent flere vacciner til Oslo, som også er hårdere ramt af smitte end andre dele af Norge.

- Det er utrolig vigtigt for os, at vi holder os til sundhedsmyndighedernes vaccinationskalender, som bygger på, hvilke aldersgrupper der har størst behov for at blive vaccineret, siger Magnus Heunicke.

Han påpeger, at det kan påvirke befolkningens følelse af retfærdighed negativt, hvis nogle områder skal leve længere med restriktioner, så hovedstaden kan få flere vacciner.

Trods risikoen for flere lokale nedlukninger, går det generelt godt med smitteudviklingen i Danmark.

Den øgede smitte i samfundet har nemlig ikke belastet sundhedsvæsenet. Det skyldes vaccinerne, der i første omgang er blevet givet til ældre og personer, der har særlig stor risiko for at blive indlagt, oplyser Henrik Ullum på pressemødet.