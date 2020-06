Coronasmittede kan snart blive isoleret på hoteller

Folketingets partier er blevet enige om en ændring af sundhedsloven, der giver kommunerne ansvaret for at stille hoteller, feriecentre eller lignende til rådighed for selvisolation.

Det bliver snart muligt for coronasmittede borgere at få hjælp til at isolere sig uden for hjemmet.

Det fremgår af en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Lovændringen betyder, at personer, der er testet positive for coronavirus, og som ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, kan få lov til at blive indkvarteret uden for hjemmet.

Det kan eksempelvis være, hvis man bor i en lille lejlighed, hvor der ikke er plads til at være opholde sig isoleret fra andre. Eller hvis man bor sammen med en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syg.

Der er tale om en frivillig ordning, og den gælder kun personer, som er selvhjulpne, lyder det.

Det var 12. maj, at statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede en ny teststrategi. Den fokuserer på mere opsporing af smittedes kontakter og isolation.

Siden er et lovforslag blevet behandlet, der specifikt er målrettet muligheder for selvisolation. Lovændringen trådte i kraft søndag.

Mandag har Sundhedsstyrelsen offentliggjort retningslinjer for, hvordan isolationen bør foregå.

Blandt andet skal der som udgangspunkt være enkeltværelser eller boliger med eget bad og toilet, hvis en coronasmittet skal kunne indkvarteres.

Det kan også blive nødvendigt at lukke hele etager af for at holde personer med og uden coronavirus adskilt. Og der skal være hyppig rengøring.

Derudover har myndighederne designet plakater med teksten:

- Stop! I dette område er der personer i isolation, fordi de er smittet med ny coronavirus. Gå derfor ikke ind.

Plakaterne og pjecerne er endnu et værktøj for at forhindre, at flere smittes på stedet.