Coronasmittede danskere flyver stadig hjem

Sådan lyder rådet fra Udenrigsministeriet til de danskere, som er rejst ud af Danmark for at tage på sommerferie.

Men ministeriets Borgerservice oplever, at flere af dem, der henvender sig, i stedet vælger at tage hjem. Det oplyser Erik Brøgger, der er direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet.

- Vi har fået en lang række henvendelser fra danskere, der er smittet derude, og det er så nogle af dem, der har fortalt os, at nu har de altså tænkt sig at rejse hjem alligevel, siger han.

- Af gode grunde er det langt fra alle, der fortæller os det, hvis de er rejst hjem smittede. Vi ved bare, at der er nogle, der har henvendt sig til os, og fortalt at de er blevet smittet på ferien, og spurgt hvordan de skal forholde sig.

Her er rådet fra Borgerservice, at man skal gøre, som de lokale myndigheder siger. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at man som smitsom skal gå i isolation, indtil man er symptomfri, typisk også et par dage efter, ligesom det er tilfældet i Danmark.

- Så er der nogle, der har sagt, at det kan jeg ikke vente på, eller det gider jeg ikke, eller det er dyrt, og nogle er bare overraskede: "Det var ikke meningen. Jeg skulle på ferie og have det godt", siger Erik Brøgger.

Peder Hvelplund, som er coronaordfører for Enhedslisten, synes det er uheldigt, at danskere tager hjem, når de er smittede. Han har dog svært ved at se, hvad der kan gøres, ud over at appellere til danskernes ansvarlighed.

- Vi har heldigvis et rigtig fintmasket testprogram i Danmark, hvor det også er muligt at lave smitteopsporing og isolation, tilføjer han.

Professor i klinisk medicin ved Syddansk Universitet Isik Johansen fortæller, at der kan være mange problemer forbundet med at rejse hjem syg.

Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, understreger også, at der er en risiko for at smitte andre, både i lufthavnen, i flyet, og når man er kommet hjem.

- Hvis folk har været i den situation, så må de endelig lade sig teste, når de kommer hjem. Det er det allermindste, man kan gøre, og så gå i isolation indtil man har et testresultat, så man kommer ind i det system, siger Kolmos.

Sundhedsordføreren i Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, vil tage det op med sundhedsministeren, for at finde ud af, hvorvidt der er eksempler på, at danskere, der ved de er smittet, har smittet andre på flyene.

- Jeg ville blive ked af at høre, at gravide eller andre, der ikke er vaccineret, er blevet smittet på den her måde, fordi folk, der ved de er smittet, sætter sig ind i flyet, siger hun.

Jyllands-Posten skrev torsdag, at testcentrene i de to største danske lufthavne, Billund og København, er blandt de testcentre, der relativt finder flest smittede med covid-19. Det hører dog med til historien, at ikkerejsende også kan bestille tid til test i lufthavnene.