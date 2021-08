Coronas særstatus forsvinder om lidt

For med nedgraderingen af den sygdom, som det seneste godt halvandet år har hærget hele verden, står de resterende restriktioner fra genåbningsaftalen, der blev indgået i juni 2021, til at ophøre.

- Epidemien er under kontrol, vi har rekordhøje vaccinationstal, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en meddelelse.

Derfor stopper blandt andet de automatiske sognenedlukninger, som aktuelt har ramt fem sogne på tværs af landet.

Ydermere forsvinder krav om coronapas i forbindelse med visse større arrangementer samt i nattelivet.

Generelt er det et restaurations- og natteliv i knæ, der får lov at udfase de sidste restriktioner.

Sådan lyder det fra organisationen Danmarks Restauranter og Caféer (DRC).

- De står alle i gæld til udlejere, banken og det offentlige. Og med ventetid på udbetalinger af kompensation og en manglende afklaring på gældsafviklingen er det afgørende at kunne åbne og skabe omsætning uden restriktioner, siger Freja Brandhøj, der er politisk chef i DRC.

Men trods kun 126 indlagte fredag er regeringen klar til at trække i håndbremsen om nødvendigt.

Et smittetal på 925 fredag vidner om, at sygdommen stadig florerer i samfundet.

Heunicke erkender, at Danmark ikke er "ude af epidemien".

- Og regeringen vil ikke tøve med hurtigt at sætte ind, hvis pandemien igen truer vigtige funktioner i vores samfund, siger han.

Den agtpågivenhed kan der måske hurtigt blive brug for.

I hvert fald ser Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, risiko for heftig smitte blandt uvaccinerede.

- Det er lidt naivt at sige, at epidemien er under kontrol. Det skyldes nemlig i høj grad, at det stadigvæk er sommer. Det var jo også erfaringen fra sidste år, siger lektoren.

Andreasen forklarer, at man er lykkedes med den del af strategien, som handler at holde pandemien i skak, mens så mange som muligt vaccineres.

Men med deltavarianten kan smitten udvikle sig hurtigt, og derfor er tæt overvågning vigtigt, uddyber han.

- Krystalkuglen er lidt tåget. Men det er et meget realistisk scenarie, at cirka halvdelen af den uvaccinerede befolkning bliver smittet i løbet af de næste tre til fire måneder, siger lektoren.

- Umiddelbart ser det ud til at kunne give så mange indlæggelser, at det faktisk godt kan blive et problem.

Regeringens beslutning om at ophæve covid-19's særstatus blev taget kort inden et møde i Epidemiudvalget, hvor emnet skulle behandles.

Hos flere partier i blå blok - som netop har argumenteret for, at corona ikke længere truer samfundsfunktioner - var begejstringen slet skjult.

- Når det går op for S-regeringen, de er i mindretal, ja, så kommer de også på bedre tanker 45 minutter før mødet i Epidemiudvalget skulle starte. Tak for det, skrev politisk ordfører Sophie Løhde (V) på Twitter fredag.