Byretten i Esbjerg er en af de domstole, der har været nødt til at rykke ud af sine vante lokaler og leje ekstra kvadratmeter for at kunne overholde de sundhedsfaglige retningslinjer under coronapandemien. (Arkivfoto) Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Coronaretten er sat i tomme kontorbygninger

Coronakrav tvinger domstole til at bruge to millioner ekstra om måneden på at leje sig ind i større rum. Byretter håber at få lov at beholde de nye lokaler.

Danmark - 10. januar 2021 kl. 13:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

For at overholde coronakrisens krav om afstand og areal har domstole landet over været nødt til at søge ud af egne lokaler for at føre sine retssager. I København har både by- og landsret huseret i Bella Centers messehaller, og byretten lejer sig nu ind i kontorbygninger ved havnen, der også huser Skatteministeriet.

