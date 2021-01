Coronarestriktioner ventes at blive forlænget tre uger

Dermed ser det ikke ud til, at børnene i 0. - 4.-klasser vender tilbage til skolen i uge seks. Ifølge Ritzaus oplysninger skal modelleringsgruppen under Statens Serum Institut (SSI) dog regne på muligheden for at åbne for 0-4 klasse før 28. februar.

Ud over høje smittetal tidligere i januar har bekymring for den særlige britiske variant af corona B117 medvirket til, at Danmark i øjeblikket er midt i en omfattende nedlukning.

Sundhedsmyndighederne har tidligere vurderet, at varianten kan blive den dominerende variant i midten af februar.

Og det vurderes, at det kan blive sværere at holde epidemien under kontrol, når den meget smitsomme britiske variant dominerer.

På nuværende tidspunkt er blandt andet skoler, detailhandel og restauranter lukkede, og der indført forsamlingsloft på fem personer for at dæmpe smitten. Det er disse initiativer, som nu ventes at blive forlænget.

Nedlukningen har ført til, at antallet af smittede og indlagte er faldet. Men den britiske coronavariant B117 er blevet mere udbredt i Danmark på det seneste, viser tal fra SSI, der er offentliggjort torsdag.

Der er i uge 3 fundet i alt 231 tilfælde af varianten, der stammer fra Storbritannien. Det er en stigning fra 224 ugen før.

B117 udgør 13,5 procent af de positive prøver, der er blevet analyseret for, hvilken variant de stammer fra. Det er en stigning fra 7,4 procent ugen før.

Udviklingen dækker over, at der i samme periode har været et stort fald i antallet af smittetilfælde med de mere gængse varianter.

Der er et vist efterslæb på tallene, fordi det tager op mod en uge at analysere de positive prøver for, præcis hvilken variant de stammer fra.

Tallene løber derfor kun til og med fredag 22. januar og dækker altså kun fem dage i uge 3.

Der er i alt fundet 772 tilfælde med B117 i Danmark. I seneste opgørelse fra mandag var tallet 632.

Der er ikke fundet nye tilfælde af den sydafrikanske variant B1351 de seneste dage. Der er fundet i alt fire tilfælde af varianten i Danmark.