Coronarelaterede fag oplever vækst i uddannelsessøgning

To procent flere har søgt ind som sygeplejerske. Det er i runde tal 121 flere end i 2019. 14 procent flere har søgt ind på det bio- og laboratorietekniske område, hvilket svarer til en øgning på 119 personer.

En af dem, der bider mærke i sammenhængen, er Stefan Hermann. Han er formand for Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler og rektor på Københavns Professionshøjskole.

Både sygeplejerskeuddannelsen og uddannelser på det bio- og laboranttekniske område hører under professionshøjskolerne.

- Jeg tror, der er en coronaeffekt. Vi får flere, der gerne vil være sygeplejersker og laboranter og også inden for sådan noget som katastrofe- og risikomanagement.

- Det er bestemt positivt, for eksempelvis i sygeplejerskefaget er der stort set ingen ledighed, siger Stefan Hermann.

Coronakrisen er været en sundhedsmæssig krise, hvorfor læger og sygeplejerske har haft travlt med at behandle patienter og teste borgere.

Der er også blevet forsket i både behandlinger og vacciner, hvilket er den del, eksempelvis bioanalytikere og laboranter beskæftiger sig med.

Stefan Hermann mener, at coronakrisen har åbnet øjnene hos mange for, at det er vigtige fag, som har stor betydning for samfundet.

- Det er både spændende og stimulerende indhold, og det har betydning for mange menneskers velfærd og daglige liv, siger han.

Stefan Hermann håber på, der ikke blot er tale om en enlig svale i 2020.

- Særligt, hvis vi forestiller os en tid, hvor pandemier kommer hyppigere, er der brug for både sygeplejersker og bioanalytikere, og der er meget lav ledighed nu, siger han.