Coronaramte hoteller og restauranter får mere gavn af trepartsaftale

Regeringen justerer nu på reglerne for lønkompensation for at hjælpe hotel- og restaurationsbranchen endnu mere under coronakrisen.

Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Den trepartsaftale, som regeringen offentliggjorde i søndags, betyder, at staten giver lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, der sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som konsekvens af coronaudbruddet.