Coronaramte Nyborg får mobil testenhed og hotline

Nyborg Kommune på Fyn er et af de steder, sundhedsmyndighederne har et skærpet fokus på, efter at den og fire andre kommuner har fået flere end 20 smittede med coronavirus per 100.000 indbyggere.

Det får kommunen til at indføre en mobil testenhed og en coronahotline, som bekymrede borgere kan henvende sig på med spørgsmål.