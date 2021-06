Coronaramt Dragør beder forældre holde små børn hjemme

Dragør er tæt på grænsen for automatisk nedlukning. Nu indfører kommunalbestyrelsen ekstra restriktioner.

Der indføres nu ekstra restriktioner for at vende smitten i Dragør Kommune på Amager, der er faretruende tæt på en automatisk nedlukning.

Det fortæller borgmester Helle Barth (V) onsdag aften efter et møde med kommunalbestyrelsen.

Blandt andet skal biblioteker lukke, kommunale medarbejdere sendes hjem, og forældre opfordres til at holde små børn hjemme fra daginstitutioner.

- Jeg håber så sandelig, vi får bremset smitteudviklingen med de her tiltag, siger Helle Barth.

Indendørsidræt skal også lukke, og der sendes en sms til borgere om at overholde retningslinjerne.

- Vi opfordrer borgerne til at passe på sig selv og andre og følge de gældende retningslinjer for corona, siger borgmesteren.

Der indledes via en lokal forening også dialog med en opfordring til at lade privatansatte arbejde hjemmefra.

Kommuner skal automatisk lukke, når de har 300 eller flere smittede per 100.000 indbyggere over syv dage. Samtidig skal der være flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage.

Og Dragør Kommune er særdeles tæt på at opfylde begge krav.

Kommunen har 280 smittede per 100.000 indbyggere over de seneste syv dage, når der er justeret for, hvor mange der er blevet testet.

Derudover har kommunen konstateret 54 nye smittetilfælde blandt borgere over den seneste uge. Dermed er den ene grænse allerede passeret.

Helle Barth fortæller, at hun ikke ved, hvor smitten stammer fra.

- Smitten er koncentreret - som det ser ud lige nu - i aldersgruppen 40 til 59 år. Det er ikke hos børn og unge, men hvad det skyldes, kan jeg ikke sige, lyder det fra borgmesteren.

Tidligere på aftenen fortalte hun til TV 2 Lorry, at hun forventer, at kommunen lukker ned.

Hvis begge grænser krydses, er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde en række lukninger.

Det omfatter grundskoler, SFO'er, kulturaktiviteter som museer samt idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

Derudover kan et ministerium, hvis det ser behov for det, beslutte yderligere lukninger af for eksempel erhvervslivet.