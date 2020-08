Coronapræget modeuge tager digitale erfaringer med videre

Den blev sparket i gang søndag, og dagene er forløbet over forventning, på trods af de udfordringer som coronaepidemien har ført med sig.

Onsdag aften er det slut på modeugen i København for denne gang.

Det fortæller Cecilie Thorsmark, administrerende direktør for Copenhagen Fashion Week, som står bag modeugen.

- I forvejen tror jeg også, at de fleste brands havde skruet forventningsniveauet ned, fordi vi jo har noget, der plejer at være en international begivenhed, som pludselig er uden særligt mange internationale gæster.

- Og branchen har også andre budgetter end normalt, så på trods af det er det gået rigtig godt, siger Cecilie Thorsmark.

I nu fem måneder har coronakrisen hærget verden over, og det har ramt modeindustrien særdeles hårdt.

Tøjet har mere eller mindre hobet sig op på lagre verden over, da forbrugerne ikke har handlet som normalt.

Sædvanligvis valfarter tøjindkøbere og modeinteresserede gæster fra Europa til København under modeugen, men det har coronaudbruddet sat en stopper for denne gang.

Derfor er en del af de mange modeshows blevet afholdt digitalt, så folk fra hele verden har kunnet følge med online. Og det har været en positiv oplevelse ifølge Cecilie Thorsmark.

- På den ene side er man blevet bekræftet i, at der er noget særligt ved at mødes fysisk - både mødes fysisk med en indkøber eller med pressen og præsentere kollektioner fysisk, så man kan se, hvordan det tager sig ud i levende live.

- Men når det er sagt, så har vores digitale platform vist et kæmpe potentiale. Og det har været enormt sjovt at følge med i livedækningen af modeugen, som har været tilgængelig online for alle.

- Så det er bestemt noget, vi tager med os og ser frem til at videreudvikle på til næste omgang, siger Cecilie Thorsmark.

Der er også blevet afholdt fysiske shows, som har været underlagt skrappe coronarestriktioner. Ved flere af dem har der været krav om mundbind, ligesom blandt andet afstand og hygiejne er blevet vægtet højt.

Normalt kommer der mellem 200-700 gæster til et modeshow. I år har det nærmere været 50-60 gæster.