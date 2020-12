Coronapatienter på intensiv er tæt på tredoblet i december

Det er 11 flere end søndag. Antallet, der er tilkoblet en respirator, er steget med 1 til 66 personer.

Der er nu indlagt 872 personer med covid-19 på landets hospitaler. Det er 55 flere end søndag og det højeste under epidemien.

Derudover er yderligere 30 døde med virusset. Det er det højeste antal dødsfald på 24 timer, siden pandemien startede.

De høje daglige dødsfald fortsætter formentlig noget tid endnu, vurderer Søren Riis Paludan, der er professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

- Det er selvfølgelig tragisk, men jeg tror, vi skal regne med fortsat høje dødstal de kommende uger, i og med vi stadig har meget høje indlæggelsestal, siger han.

De 30 døde bringer det samlede dødstal op på 1204.

Det seneste døgn er der kommet svar på yderligere 63.033 coronaprøver, og af dem var 2479 positive for covid-19.

Det svarer til, at knap fire procent af prøverne var coronapositive. Det er samme niveau som tallene dagen før.

Den høje positivprocent skal man tage med forbehold, da julen har givet et uregelmæssigt lavt antal test, mener Søren Riis Paludan.

- Derfor tror jeg godt, man kan antage, at tallet er lidt højere end det reelle billede, siger han.

Det begrunder han med, at andelen af folk, der har været direkte eksponeret for virus, formentlig står for en højere andel af de testede, end de plejer.

Siden midten af december er der dagligt kommet svar på over 100.000 test, og 24. december blev der sat rekord med omkring 157.000 testsvar.

2. juledag var det faldet til knap 53.000 prøvesvar.

23. december var 1,95 procent af prøverne coronapositive. Søndag var positivprocenten altså cirka det dobbelte.

I opgørelsen fra SSI indgår ikke de smittetilfælde, som er blevet fundet i lyntest hos de fire aktører, staten siden midten af december har samarbejdet med om at udbyde test.

Søndag blev der fundet 714 smittede i 22.957 lyntest. Her er antallet af test også faldet markant de seneste dage. 23. december blev der foretaget 80.291 test hos de fire udbydere.

Lyntest er mindre følsomme end pcr-test, som bliver brugt i det offentlige. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at folk bestiller tid til en pcr-test, hvis de er nære kontakter eller har symptomer på smitte.