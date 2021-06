Coronaparagraf droppes i demo-sager efter to nederlag

De skal således ikke frygte at få straffen for deres ugerninger fordoblet.

Det er slut med at forsøge at få mænd og kvinder dømt efter en særlig coronaparagraf, 81d, hvis de har begået lovbrud ved demonstrationer imod coronarestriktioner.

Anklagemyndigheden har valgt at droppe paragraffen både i sager, hvor en person allerede er blevet dømt efter 81d i byretten, og ved kommende sager. Det oplyser myndigheden i en pressemeddelelse fredag.

Det sker, efter at det onsdag for anden gang ikke lykkedes at få en domsmandsret i Østre Landsret til at dømme en person efter paragraffen og forhøje straffen.

Onsdag blev 31-årige Nanna Skov Høpfner idømt 60 dages fængsel for at have deltaget i opløbet den 9. januar. Hun blev frifundet for en stribe alvorligere anklager, og retten afviste samtidig at tage 81d i brug. I byretten lød straffen på to år.

Hun slipper også for at få sin sag for Højesteret.

Det oplyser rigsadvokat Jan Reckendorff, efter at anklagemyndigheden har vurderet sagen.

- Landsretten har nu i to domme - i modsætning til byretten - fastslået, at paragraf 81d ikke kan anvendes alene, fordi der begås strafbare forhold i forbindelse med en demonstration, der handler om modstanden mod coronarestriktioner.

- Der er dermed etableret en klar retstilstand på området, og derfor vurderer anklagemyndigheden ikke, at der er behov for at forsøge sagen indbragt for Højesteret, udtaler Jan Reckendorff i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Det betyder, at der fremadrettet ikke vil blive rejst tiltale mod andre efter paragraf 81d for deres rolle i forbindelse med de demonstrationer, der har været mod coronarestriktionerne, siger Jan Reckendorff.

I maj afviste landsretten at dømme en 24-årig mand efter paragraffen. Han fik skåret fem måneder af sin dom - fra 15 til 10 måneder.

Sagerne er alle udløbere af en demonstration, der udviklede sig til uroligheder den 9. januar i København. Her blev 16 betjente ramt af genstande som dåser, fyrværkeri, flasker og sten.

Også andre efterfølgende demonstrationer kastede sigtelser af sig til fremmødte demonstranter.

Der er faldet dom i 11 demo-sager ved Københavns Byret, hvor domstolen skulle tage stilling til 81d. I otte af sagerne fik den dømte forhøjet straffen.

I to af de otte sager har landsretten altså allerede afvist, at der skulle dømmes hårdere end i lignende sager. I de resterende seks ankesager er paragraffen fisket ud af tiltalen forud for behandlingen i Østre Landsret.

Paragraffen handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark" og kan hæve straffen til det dobbelte.