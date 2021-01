Coronanytåret medførte markant færre fyrværkeriskader

Coronapandemien medførte for mange et meget anderledes og mere stille nytår end normalt - og det kan tydeligt ses i opgørelsen over fyrværkeriskader fra landets akutafdelinger.

På landsplan er der registreret 165 fyrværkeriskader den 31. december og 1. januar, hvilket er en nedgang på 27 procent sammenlignet med sidste år.

Det skriver Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Det er det laveste antal skader, der er registreret, siden hospitalet begyndte opgørelsen med data om fyrværkeriskader fra alle danske akutafdelinger i 1995.

Til gengæld er antallet af alvorlige skader i år nogenlunde på niveau med tidligere år.

Årets nytårsfejring medførte på landsplan 24 alvorlige fyrværkeriskader.

Alvorlige skader dækker over personer, der indlægges direkte eller overføres til et andet sygehus samt skader, der kræver akut vurdering hos en øjenlæge.

Det er især mænd og drenge, der kommer til skade, når der fyres krudt af nytårsaften. De udgør 80 procent af de tilskadekomne i opgørelsen.

Når man ser på de tilskadekomnes alder, er det især børn og unge, der fylder. Det på trods af, at der er færre under 15 år, der er kommet til skade i år.

- Det er glædeligt, at der er en markant nedgang af skader blandt børn, men det er fortsat to tredjedele af alle skader, der sker for dem under 26 år, fortæller Jens Lauritsen, der er overlæge og ph.d. på Odense Universitetshospital.

- Desværre er brugen af briller fortsat lav blandt de tilskadekomne, siger han videre i pressemeddelelsen.

Blandt de børn, der er kommet til skade, havde kun halvdelen beskyttelsesbriller på. Blandt tilskadekomne over 20 år var det under en fjerdedel, der var iført briller.

Det er især raketter og batterier, der er skyld i de alvorlige skader, viser opgørelsen.

- Det er fortsat det almindelige fyrværkeri til forbrugere, der giver skaderne. Raketter markerer igen en stort andel af skaderne, og sammen med batterier står de for to tredjedele af de alvorlige skade, siger Jens Lauritsen.