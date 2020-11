Coronakyndig læge bliver direktør for Statens Serum Institut

Sundheds- og Ældreministeriet har ansat Henrik Ullum som direktør for Statens Serum Institut (SSI).

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at Kammeradvokaten tidligere i år anbefalede ministeriet, at der blev indledt en tjenestemandssag "med indstilling om afsked" mod SSI's dengang hjemsendte direktør Mads Melbye.

Ifølge Kammeradvokaten var der fundet "alvorlige" overtrædelser af habilitetsregler i forbindelse med ansøgninger om hiv-patenter og forhandlinger om en licensaftale med Serum Institute of India.

Melbye fratrådte kort efter sin stilling som direktør for SSI. Han havde siden december været fritaget for tjeneste grundet mistanke om fejl og uregelmæssigheder.

- Uanset udfaldet af en eventuel tjenestemandssag, hvor sundhedsministeren udpeger forhørsdommeren, er tilliden mellem mig og ministeriet ikke til stede, og på den baggrund finder jeg det rigtigst, at jeg nu fratræder, sagde Melbye i juni.

Melbye kaldte det både "uforståeligt" og "fuldstændig urimeligt", at ministeriet iværksatte undersøgelsen af Kammeradvokaten.

- Jeg er dybt rystet over at opleve, hvor stort et apparat man kan sætte i gang på så tyndt et grundlag. Og det er skræmmende at erfare, hvor meget en sådan undersøgelse kan ødelægge på sin vej.

- Jeg har haft en travl hverdag og begået nogle politiske fodfejl, men intet, der berettiger denne form for proces og behandling, sagde Melbye.

Sagen om Melbye er ikke nævnt med et eneste ord i fredagens pressemeddelelse.

- Statens Serum Institut er helt central for vores aktuelle håndtering af covid-19, men også andre smitsomme sygdomme, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

- Opgaver, der er vigtige for det danske samfund. Henrik Ullum er en stærk forskningsmæssig, klinisk og ledelsesmæssig profil, og han vil som direktør kunne drive og videreudvikle Statens Serum Institut, siger Heunicke.

Ullum tilføjer:

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et enestående hold af eksperter i kampen mod covid-19 og andre smitsomme og ikke smitsomme sygdomme.