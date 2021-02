Artiklen: Coronakrisen ser ikke ud til at have givet flere skilsmisser

Antallet af skilsmisser er steget kraftigt sidste år i forhold til året før.

Til gengæld har antallet af skilsmisser ligget på niveau med det gennemsnitlige antal skilsmisser over de ti foregående år.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I runde tal har der sidste år været 15.700 skilsmisser. Det er en stigning på 49 procent sammenlignet med året før, hvor 10.530 par blev skilt fra hinanden.

Det skal bemærkes, at antallet af skilsmisser i 2019 har været markant lavere, end det har været gennem de seneste 50 år. Tidligere er der blevet spekuleret i, om indførelsen af nye skilsmisseregler kan have påvirket tallet for 2019.

Uanset vurderer Danmarks Statistik, at det på grund af det markant lavere antal skilsmisser i 2019 giver et bedre billede af udviklingen i 2020, hvis man sammenligner antallet af skilsmisser med gennemsnittet af de ti foregående år.

- Antallet af skilsmisser i 2020 er på niveau med det gennemsnitlige antal skilsmisser over de ti foregående år.

- Det ser dermed ikke ud til, at covid-19-pandemien har påvirket skilsmissetendensen i 2020, skriver Danmarks Statistik i sin opgørelse.