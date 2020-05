- De danske producenter skal også være dygtige til at tilføre ekstra kvalitet. For i længden vil man nok ikke kun betale mere for, at det er dansk, hvis der ikke er nogen forskel, siger informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen.

Coronakrisen påvirker din indkøbstur

Sådan lyder det samstemmende fra supermarkedskoncernen Coop og GASA Nord Grønt, som er et afsætningsselskab for frugt og grønt.

Der bliver nemlig sat hårdt ind for at få flere danske varer på hylderne, og det kommer også til at betyde en lille prisstigning.

Coronakrisen er stadig over os. Og du kan også forvente at se en effekt i supermarkedet i lang tid fremover.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her