Coronakrisen kan få antallet af børneægteskaber til at stige

Coronakrisen kan risikere at føre til en stor stigning i antallet af indgåede børneægteskaber verden over.

Og ifølge Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, er det endnu et bevis på, at store kriser i samfund altid går hårdest ud over piger og kvinder.

- Ofte ser vi, at kriser går hårdest ud over de, der i forvejen er i den mest sårbare situation. Som verden ser ud, er det typisk piger og kvinder, som tjener mindre, og som er i fare for i endnu højere grad at blive udsat for overgreb, siger hun.

Andelen af unge piger, der bliver gift verden over, er ellers faldet fra cirka hver fjerde til hver femte gennem det seneste årti. Det svarer ifølge Unicef til omkring 25 millioner børneægteskaber, der er blevet forhindret.

Men nu kan coronakrisen med lukkede skoler, isolation og udbredelse af fattigdom betyde, at endnu flere piger igen bliver gift som børn.

- Når fattigdommen vokser i verden, ser vi desværre også ofte, at antallet af børneægteskaber, som jo typisk går ud over piger, vokser. Det er simpelthen fordi, familierne bliver fattigere og en overlevelsesstrategi kan være, at en datter giftes bort, så der er en mund mindre at mætte, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

- Derudover er det en risikofaktor, at børnene ikke går i skole. Skolegang er et af de mest effektive redskaber, vi har i kampen mod børneægteskaber. Når børn ikke længere går i skole, er der øget risiko for både børneægteskaber, at blive rekrutteret til væbnede konflikter og for at børn ender i arbejde, siger hun.

Generalsekretæren i Unicef Danmark, Karen Hækkerup, understreger i en pressemeddelelse, at det i forvejen var et område, der har været vanskeligt at forbedre.

- Kvindernes Internationale Kampdag er en vigtig mærkedag, hvor vi skal minde hinanden om, hvad de her alt for unge piger mister, hvis vi ikke handler akut på den alvorlige situation - det er deres uddannelse, deres helbred og deres fremtid, der er på spil, udtaler Karen Hækkerup.

Analysen fra Unicef kommer på dagen for Kvindernes Internationale Kampdag, der hvert år sætter fokus på kvinders vilkår i verden.