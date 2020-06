Coronakrisen har medført 80 procent færre søgninger på rejser

Coronakrisen og nedlukningen af Danmark har påvirket interessen for at rejse til udlandet mere end nogen anden begivenhed i moderne historie.

- Vi har oplevet næsten tre måneder, hvor vi nærmest ikke har haft nogle søgninger på vores side, siger administrerende direktør Tore Pein Jensen.

Særligt én dag markerer begyndelsen på et drastisk fald i rejsesøgningerne: Den 13. marts, da alle ikke-nødvendige rejser ud af landet blev frarådet.

Den melding kunne tydeligt ses i tallene, hvor der allerede dagen efter blev søgt 62 procent færre rejser sammenlignet med sidste år.

I hele perioden fra marts til maj har der gennemsnitligt været et fald i rejsesøgninger på 80 procent.

- Heldigvis har vi set, at interessen for at rejse til vores nabolande er steget igen siden den 29. maj, siger Tore Pein Jensen.

Netop den dag annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S), at danskere ikke længere frarådes at rejse til Tyskland, Norge og Island.

Det fik samme dag antallet af søgninger på rejser til vores nabolande til at stige til et niveau, der kun var få procent lavere sammenlignet med sidste år.

Netop nu ses der især en stigende interesse for rejser til Sørvágur på Færøerne. I sidste uge var der 187 procent flere søgninger på den destination sammenlignet med sidste år.

- Vi ser nu, at danskerne stadig har en kæmpe rejselyst, så snart restriktionerne bliver lempet, og vi får mulighed for at rejse igen, siger Tore Pein Jensen.

Søgninger på internationale rejser til lande uden for Norden og Tyskland er dog fortsat på meget lavt blus, viser momondos tal.

Men også på internationale rejser viser der sig en ny tendens, påpeger momondos direktør.

- Vi ser en klar tendens til, at folk især prøver at undgå storbyer som Milano, Venedig og Nice, mens der er en lille øget interesse for at rejse til mindre byer i eksempelvis Portugal og Grækenland, siger han.