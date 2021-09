Artiklen: Coronakrisen gav flere voksne per barn i daginstitutioner

I 2020 var der i gennemsnit 2,9 børn per voksen i landets vuggestuer og 5,8 børn per voksen i børnehaverne.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort onsdag.

Der er tale om en lille fremgang sammenlignet med normeringerne i 2019. Her var der i gennemsnit 3,1 barn per voksen i vuggestuerne og 6,1 barn per voksen i børnehaverne.

Tallene skal dog ses i forhold til, at 2020 var præget af coronaepidemien, hvor der midlertidigt var ansat et øget antal pædagoger og medhjælpere, skriver Danmarks Statistik.

Det var nødvendigt, for at daginstitutionerne kunne leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer om opdeling af børn i mindre grupper og skærpede hygiejneregler.

Ifølge pædagogernes fagforening, Bupl, gør forbeholdene, at tallene ikke kan bruges til særligt meget.

- De mange midlertidige ansættelser i forbindelse med coronagenåbningen betyder desværre, at vi ikke kan se, hvor langt vi reelt er nået, og om de første 500 millioner kroner til minimumsnormeringer har givet et mere permanent løft i antallet af pædagoger til børnene, som det var tiltænkt, siger Elisa Rimpler, Bupls formand, i en pressemeddelelse.

Med de 500 millioner kroner henviser Bupls formand til de første penge, som i finansloven for 2020 blev afsat til at indføre såkaldte minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

Siden har et flertal i Folketinget aftalt, at der skal afsættes ekstra 200 millioner kroner om året frem til 2024 til mere personale i institutionerne.

Samme år forventes den fulde indfasning af minimumsnormeringer at være gennemført. Det betyder, at der her skal være minimum én voksen til tre børn i vuggestuerne og én voksen til seks børn i børnehaverne.

Loven om minimumsnormeringer er ikke trådt i kraft endnu. Men når den gør, kommer det også til at påvirke Danmarks Statistiks måde at opgøre normeringerne, mener Elisa Rimpler.

Hun henviser til, at den nuværende opgørelse for eksempel tæller pædagogiske ledere 100 procent med, selv om de ikke har meget omgang med børnene. Det bliver ændret med loven.

- Hverken pædagoger eller forældre vil kunne genkende, at der nu er styr på normeringerne. Vi kan jo se, at vores medlemmer dagligt er alene med børnegrupper, der langt overstiger normeringerne på papiret.

- Og selv de kommuner, der er tæt på minimum, skal huske, at loven kun er starten på genopretning af kvaliteten i daginstitutionerne. Ambitionerne for børnene skal være højere end et minimum, siger Bupl-formanden.