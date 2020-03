Coronakrise får flere til at melde sig ledige

På en almindelig lørdag melder 223 sig ledige ifølge ministeriet. Det er et beregnet gennemsnit for lørdagene i samme uge i årene 2015-2019.

Selv om denne lørdags antal nytilmeldte ledige er højere end normalt, så er det faktisk en halvering i forhold til lørdag i sidste uge, hvor 1241 meldte sig ledige.

Faldet fra den ene lørdag til den anden er det eneste opløftende i det seneste tal, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Tallet understreger, at vi står i en alvorlig situation.

- Vi står midt i en sundhedskrise, som også har store følger for menneskers liv og hverdag. Det betyder desværre, at der også er mennesker, som i den her situation bliver arbejdsløse, siger ministeren.

Antallet af nytilmeldte ledige har været kraftigt stigende på det seneste, hvor coronakrisen har tvunget flere virksomheder til at fyre ansatte.

Fra mandag til lørdag i denne uge har mere end 21.600 personer meldt sig ledige. Det er en del mere end det almindelige antal.

Lørdag kaldte Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, det for en ny og barsk virkelighed for dansk økonomi.

- For ganske få uger siden var der udsigt til jobfremgang og vækst - nu er der udsigt til recession og stigende arbejdsløshed.

- Det er helt afgørende, at vi får bremset denne triste udvikling. Jo dybere nedtur vi får på arbejdsmarkedet, jo vanskeligere bliver det for dansk økonomi at rejse sig igen, sagde Erik Bjørsted i en skriftlig kommentar.

For at tage hånd om erhvervslivet og de mange danske arbejdspladser har regeringen lanceret flere hjælpepakker.

Senest blev alle partier i Folketinget torsdag enige om en aftale til 50 milliarder kroner. Den giver kompensation til virksomheder og selvstændige, der er presset af coronavirusset.

Og sidste weekend blev arbejdsmarkedets parter enige om en aftale, der giver mulighed for at sende ansatte hjem i tre måneder, hvor staten vil gå ind og kompensere en del af lønnen.

I Danmark er der indtil videre bekræftet 1326 tilfælde af coronasmittede. Der regnes dog med at være en del flere, da ikke alle bliver testet for virusset.