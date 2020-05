Coronaindlagte er under 200 - laveste tal i syv uger

Siden starten af april har antallet af indlagte patienter med coronavirus på de danske hospitaler været nedadgående.

Torsdag er antallet 199, hvilket er et fald på ti det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut.

Det er det laveste antal indlæggelser siden 20. marts - svarende til cirka syv uger.

Indlæggelserne toppede 1. april, hvor der var 535 indlagte på landets hospitaler, men siden er tallet faldet.

Det seneste døgn er der registreret otte nye dødsfald, så det samlede antal i Danmark er på 514. Størstedelen af de døde har også haft andre alvorlige sygdomme.

Ud af de 199 indlæggelser er 43 patienter så syge, at de ligger på intensiv, og 39 af dem har brug respiratorhjælp for at trække vejret.

Samlet er der langt færre patienter på hospitaler, end hvad der reelt set er plads til.

Det danske sundhedsvæsen er blevet bedt om at holde 800 almindelige sengepladser og 300 intensivpladser klar til coronapatienter.

Der er lagt op til, at det skal være gældende i månedsvis. Der forventes en længerevarende epidemi, end man oprindeligt regnede med.

Epidemien med corona har indtil videre udviklet sig bedre, end regeringen og myndighederne i første omgang forventede.

Onsdag fremlagde Statens Serum Institut beregninger om en yderligere genåbning af samfundet.

De viste, at det sandsynligvis er muligt at åbne flere dele af samfundet, uden at det vil føre til en stigning i antallet af indlæggelser.

Der er regnet på et grundscenarie, hvor man åbner for storcentre, professionel sport uden tilskuere, biblioteker, zoologiske haver og offentlige arbejdspladser som Forsvaret og Arbejdstilsynet.

Derudover er der regnet på en række yderligere åbninger.

De dækker over at lade 6.-10.-klasserne vende tilbage samt at åbne for efterskoler, restauranter, caféer - og at privatansatte kan droppe hjemmekontoret.

Man ville kunne åbne for disse dele, såfremt den voksne del af befolkningen bliver ved med at holde afstand og god hygiejne.

Bliver der ikke holdt afstand, kan der selv i det mindst lempelige scenarie ske en flerdobling i antallet af indlæggelser.