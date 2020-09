Coronaindgreb: Slut med store fester - restriktioner forlænges

Fredag holder myndighederne pressemøde om coronasituationen i Danmark, og her oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at de nationale coronarestriktioner forlænges i to uger, mens forsamlingsforbuddet også kommer til at gælde private fester fra lørdag.

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix