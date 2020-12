Coronagruppe indkaldt - nye restriktioner kan komme

Folketingets coronafølgegruppe er blevet indkaldt til et møde torsdag.

Det oplyser De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, til TV2.

TV2's politiske redaktør, Troels Mylenberg, vurderer, at der kan være nye restriktioner på vej kort efter.

- Vi ved, at coronafølgegruppen er indkaldt til møde sidst på formiddagen i morgen (torsdag, red.). Og det plejer at indikere, at der er nye restriktioner på vej i en eller anden form, sagde han onsdag aften til TV2.

I følgegruppen er der repræsentanter fra Folketingets partier. Per Larsen fra De Konservative siger i et interview med TV2 torsdag morgen, at han ikke er blevet orienteret om eventuelle nye restriktioner.

Troels Mylenberg vurderer, at det nye kan være, at de restriktioner, som er blevet indført i 38 kommuner, bliver spredt ud til flere.

Restriktionerne, som blev meldt ud mandag, og som trådte i kraft onsdag, gælder primært i hovedstadsområdet. Dog er også Aarhus, Odense, Vordingborg og Helsingør omfattet.

Restriktionerne betyder, at skoleelever fra 5. klasse og opefter er blevet sendt hjem. De skal have undervisning online indtil begyndelsen af det nye år.

Også restauranter, barer, biografer, spillesteder og museer er blevet lukket, ligesom private og offentlige arbejdsgivere opfordres til at sende så mange medarbejdere hjem som muligt.

De seneste restriktioner er kommet, efter at smittetallene den seneste tid er steget, og flere af de daglige optællinger af nye coronatilfælde har vist over 2000 nye smittede.

Onsdag viste opgørelsen fra Statens Serum Institut, at der var registreret 2558 nye tilfælde det seneste døgn. 349 personer er indlagt med virusset.