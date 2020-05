Coronafrygtende diabetikere kan misse lønkompensation

Retningslinjerne slår fast, at diabetikere er i øget risiko for alvorlig sygdom ved smitte med coronavirus. Det er uklart, hvor meget større risikoen er, men de kan stadig godt arbejde, hvis de tager hygiejnehensyn.

Diabetesforeningen, interesseorganisation for landets diabetikere, råber nu op med en stor bekymring over de nye retningslinjer for risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen mandag har præsenteret.

Foreningens bekymring går på, at diabetikere ikke kan få del i den pulje på 200 millioner kroner med lønkompensation, Folketinget har sat til side til hjemsendte risikogrupper.

- Vi er glade for, der er kommet nogle retningslinjer. Men vi synes, det er paradoksalt, hvis den her gruppe alligevel skal gå på arbejde.

- Vi kan ikke forstå, at man definerer den her øgede risikogruppe, men siger, at gruppen stadig kan gå på arbejde. Får de så ikke mulighed for lønkompensation? Det er en svær situation, man bliver sat i, siger Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen.

Folketinget besluttede i midten af april, at der skulle afsættes 200 millioner kroner til at finde "en løsning" for personer i risikogrupper, som gerne vil blive hjemme på grund af frygt for coronavirus.

Det er endnu ikke afgrænset, hvem disse risikogrupper er. Men Sundhedsstyrelsens retningslinjer får Tanja Thybo til at tænke, at de må blive fulgt fra politisk hold.

- Der skal tages politisk stilling til, om lægerne kan give en attest til en person i den her særlige risikogruppe og sige, at vedkommende bør blive hjemme og få lønkompensation, siger Tanja Thybo.

Hun erkender, at der foreligger den mulighed, at politikerne beslutter sig for at sige, at alle personer i de nyudnævnte risikogrupper får lov at blive hjemsendt med løn.

Også selv om de kan arbejde, så længe de følger anbefalingerne.

- Men jeg er bare bange for, at politikerne ikke læser det på den måde, fordi der ikke er stor fokus på retningslinjer for personlig tryghed, siger hun.