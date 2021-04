Corona udskød hver sjette dåbshandling i 2020

Det mener Søren Abildgaard, som er formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

- Med de begrænsninger, der har været på, hvor mange der har kunnet forsamles i kirkerne, har man i givet fald skullet vente på en dåb med væsentlig færre deltagere fra familiens side.

- Det er ikke alle, der har ment, at den dåb, man kunne få i folkekirken, levede op til forventningerne. Så har man forhåbentlig valgt at udskyde til senere, siger han.

I de senere år har dåben udviklet sig til et større arrangement. Hvor det før i tiden for det meste var den nærmeste familie, der var inviteret, kommer gæster nu fra nær og fjern.

Selv om forældre har udskudt dåben af deres nyfødte, forudser Søren Abildgaard ikke, at der kommer til at være rift om tiden i kirken.

- Der er rigtig mange steder, hvor man i forvejen har indstillet sig på at gennemføre ekstra dåbsgudstjenester om søndagen eller tilbyder dåb om lørdagen, siger han.

- Jeg tænker ikke, at der er nogen steder, hvor man behøver at være bekymret for, at man ikke kan få plads til en dåb.

Faldet i antallet af døbte er det største i mindst 14 år.

Fra 2006 har antallet af døbte generelt været faldende, men har mellem 2015 og 2019 ligget stabilt med et gennemsnit på knap 41.000 dåb om året. I 2019 var tallet lidt mindre på 40.488.

Men i 2020 var der kun 33.783 dåbshandlinger. Det er dermed et fald på 6705.

Faldet sker, på trods af at der siden 2006 har været et stort set uændret antal levende fødte. I den periode er der født mellem cirka 61.000 og 64.000 børn om året.