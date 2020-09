Corona stilner af i Sverige: Mette F. vil ikke sammenligne

Der indføres fra lørdag nye landsdækkende restriktioner for at inddæmme coronavirus, der har spredt sig til hele Danmark.

Men i Sverige, der har været udskældt for sin strategi, er situationen en anden. Der løsner man de relativt få regler, der er. Uge for uge er smitten nemlig gået ned i Sverige den seneste tid, mens det går i den anden retning i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil dog ikke forholde sig til det på et pressemøde fredag, hvor der indføres nye restriktioner.

- Jeg har det på samme måde med sammenligninger med andre lande, som jeg har haft hele tiden. Det er ikke en konkurrencesituation, og vi kommer ikke til at gå ind i diskussioner om andre lande, siger hun.

De seneste 14 dage er der kun registreret omkring 22 smittetilfælde per 100.000 indbyggere i Sverige, mens det i Danmark er omkring dobbelt så højt.

Den store forskel skyldes, at svenskernes ellers kritiserede strategi har vist sig at virke, og det mærker de for alvor nu.

Sådan lyder vurderingen i P1 Morgen fra Lone Simonsen, der er professor og pandemiforsker ved Roskilde Universitet.

- Det ser ud som om, at Sverige har fundet sig en bæredygtig strategi, hvor det bliver ved med at gå bedre og bedre uge for uge, mens mange andre lande kæmper med en anden bølge.

- Svenskerne har ikke fået de store udbrud, som vi har oplevet i Danmark. De har simpelthen kørt en stille og rolig strategi, hvor smitten langsomt er gået ned, siger hun.

Overordnet set har der dog været langt færre smittede og meget færre døde i Danmark end i Sverige, hvor der bor dobbelt så mange.