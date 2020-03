Corona stikker en kæp i hjulet for danske tropper i Irak

De danske soldater i Irak under operation Inherent Resolve kan ikke udføre deres opgave med at træne irakiske styrker på grund af coronavirus.

Det skriver Forsvarskommandoen i en missionsopdatering.

- Den irakiske regering udsatte i weekenden startdatoen for træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker. Baggrunden er, at den irakiske regering har udstedt forbud mod større forsamlinger for at undgå spredningen af Covid-19, skriver Forsvarskommandoen i sin opdatering.