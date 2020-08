Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at passagerer bruger mundbind, når der er trængsel i den kollektive trafik.

Corona spredte sig sidste uge med samme fart som først i maj

Antallet af smittede med coronavirus var i uge 31 på niveau med det, der blev set i begyndelsen af maj. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en meddelelse.

I uge 31 var der 429 bekræftede smittetilfælde, mens der ugen før var 227 tilfælde. Der er godt nok også blevet foretaget flere prøver, men andelen af positive prøver er steget til 0,4 procent fra 0,2 procent ugen før.

Antallet af bekræftede smittetilfælde er dog fortsat noget lavere, end da allerflest blev smittet. Onsdag 8. april blev der alene registreret 408 nye coronasmittede.

Stigningen er da heller ikke alarmerende endnu ifølge faglig direktør i SSI Kåre Mølbak.

- Men stigningen viser, at vi stadig er i en epidemi, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at kontrollere den, siger han i meddelelsen.

Det højeste antal smittede ses i Ringsted, hvor der blandt andet er 79 bekræftede smittetilfælde blandt ansatte på Danish Crowns slagteri.

- Noget af stigningen skyldes det udbrud, der er på Danish Crown i Ringsted, men der er også tegn på mere smittespredning i Danmark generelt, lyder det fra Kåre Mølbak.

Forekomsten i Ringsted, hvor der er 175 tilfælde per 100.000 borgere, oversteg i uge 31 langt de næste byer på listen.

I Ishøj og Albertslund, som følger efter, er forekomsten 26 og 25 tilfælde per 100.000 indbyggere.

Kåre Mølbak mener, at det først er nu, at vi rigtigt ser en stigning efter genåbningen af samfundet.

- Som borger drejer det sig om fastholdelse af fysisk afstand og håndhygiejne. For sundhedsmyndighederne er kontaktopsporing det vigtigste redskab for at bremse smittespredningen, lyder det fra direktøren.

Fredag ændrede Sundhedsstyrelsen sin anbefaling om brugen af mundbind, så det nu anbefales, at det bruges i offentlig transport, hvis kravet om en meters afstand mellem folk ikke kan overholdes.

Ifølge aftalen om genåbningen af samfundet skulle fase 4 begynde "primo august". Partilederne er dog først indbudt til forhandlinger 12. august, og det lader altså til, at politikerne ikke når det.

I fase 4 er der lagt op til, at blandt andet spillesteder, diskoteker og natklubber får lov til at åbne.

Der er mandag 24 indlagte med coronavirus på landets sygehuse, hvilket er samme niveau som sidste uge.

Her steg antallet af nyindlagte patienter dog til 27 fra 19 ugen før. Nogle af dem er dog siden blevet udskrevet.