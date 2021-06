Corona sendte hurtigt ung radikal i centrum

Hun var en del af et ungt kuld af radikale politikere, der blev valgt ind i Folketinget ved det for partiet så succesrige folketingsvalg i 2019. Her blev De Radikale fordoblet fra 8 til 16 mandater.

Og Katrine Robsøe, som mandag 21. juni fylder 30 år, har gennem de seneste to år allerede været i centrum. Både som central aktør i mange og lange forhandlinger under coronakrisen. Men også i den store krise, der skyllede ind over De Radikale sidste efterår.