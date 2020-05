Finansminister Nicolai Wammen (S) havde den alvorlige mine på, da han tirsdag præsenterede Økonomisk Redegørelse. På grund af coronakrisen forventer regeringen en negativ vækst i bruttonationalproduktet på 5,3 procent i år, og der kommer til at være et hul i statskassen på cirka 170 milliarder kroner. Næste år ser bedre ud.

Corona sender Danmarks økonomi i knæ

Danmark oplever i år et stort vækstfald i bnp på grund af coronakrisen, og beskæftigelsen falder markant, lyder det i redegørelse. Lyspunktet er, at det vender.

Jo, der var alvorstunge miner, iblandet optimisme for fremtiden, da finansminister Nicolai Wammen (S) tirsdag præsenterede Økonomisk Redegørelse på et pressemøde.

Først den gode nyhed. Der er lys for enden af tunnelen for dansk økonomi trods coronakrisen. Så den dårlige. Der er et stykke vej derhen endnu.

