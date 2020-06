Corona sætter psykiske tommelskruer på unge kvinder

Cirka 60 procent er mere bekymrede, end de plejer at være, og 50 procent er mere urolige end normalt.

Alligevel taler mange ikke med deres nærmeste om de nye svære ting i deres liv. Hver fjerde i undersøgelsen siger, at de sjældent eller aldrig deler nederlag og sorger med deres forældre og næsten hver femte heller ikke med vennerne.

Signe Bjerregaard, der er børne- og ungepsykolog i Psykiatrifonden, kalder undersøgelsen opsigtsvækkende.

- De unge generationer har i forvejen mange udfordringer. Coronaen bliver så et ekstra tryk i en livsperiode, hvor man har særligt meget brug for vennerne til at spejle sig i.

Hun fæstner sig især ved, at mange af de unge ikke taler med deres nærmeste om det.

- Vi kan endnu ikke fjerne corona. Men vi kan turde tale om de svære ting og ikke være så bange for at belemre andre eller vise svaghed. Nogle af ens bekymringer fordamper, når man deler dem, siger Signe Bjerregaard.

22-årige Helene Baagland er studerende fra Roskilde. Hhun har tidligere haft perioder med angst. Under coronakrisen er det vendt tilbage.

- Det har været hårdt. Der er megen utryghed, når ens hverdag ændrer sig sådan. Både da samfundet lukkede ned, og når man nu lukker nu op igen.

- Alle de ting, jeg plejer at holde fast i i hverdagen, og som har været en hjælp til at holde angsten nede, er væk. Som at dyrke gymnastik med andre, som gav mig fokus et andet sted, siger hun.

Eva Secher Mathiasen er formand for Dansk Psykolog Forening. Hun forudser en travl tid ovenpå corona.

- Denne tid indeholder alle de angstfremkaldende elementer: frygt for samfundet, for de andre, for fremtiden, for økonomi, uddannelse og job. Oveni så også skyld og skam for at kunne komme til at smitte nogen.

- Coronaen er benzin på alle de dårlige mentale motorer, siger hun.