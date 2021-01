Corona-restriktioner forlænges til 28. februar

Statsministeren henviser til, at sundhedsmyndighederne forventer, at den såkaldte britiske variant af coronavirus vil toppe i februar.

- Vi kan ikke lempe på restriktionerne. Desværre, siger hun.

- Det er netop i februar, at den nye mutation tager over i Danmark og bliver dominerende. Hvis vi samtidig åbner op på dette tidspunkt, vil smitten i Danmark meget hurtigt kunne løbe løbsk.

- Det vil ske på et tidspunkt, hvor antallet af indlagte fortsat vil være for højt. Og det vil være på et tidspunkt, hvor vi fortsat mangler at vaccinere vores ældre og mest sårbare, fordi vaccinerne er forsinkede.

Myndighederne vil dog undersøge, om det er muligt at få de yngste elever tilbage i skole inden da.

- Det er dog vores håb, at eleverne fra 0. til 4. klasse kan starte i skole tidligere end 28. februar. Vi forventer at melde ud om skolestart i starten af næste uge, siger Mette Frederiksen.

Restriktionerne betyder, at langt de fleste butikker og forretninger skal holde lukket. Det gælder ikke dagligvarebutikker og andre butikker, der hovedsageligt sælger mad og drikke eller personlig pleje.

Restauranter og beværtninger må heller ikke servere på stedet, men må gerne sælge ud af huset.

Det betyder, at forretninger som frisører, tøjbutikker og fitnesscentre har lukket.

Restriktionerne indebærer også, at der er lukket for indendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Også kulturelle tilbud som koncerter og museer skal holde lukket.

Der er samtidig krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik.

Der er også et loft over, hvor mange der må deltage ved offentlige begivenheder. Det er på fem personer. Loftet har en række undtagelser, herunder i forbindelse med demonstrationer.