Corona ramte danske forlystelser: Markant færre gæster i 2020

Det viser en analyse fra turismeorganisationen VisitDenmark.

Sammenlagt havde de 50 største attraktioner 42,8 procent færre gæster sidste år sammenlignet med 2019.

Og forklaringen skal findes i coronaudbruddet.

Selv om mange attraktioner havde åbent sidste sommer, så var antallet af udenlandske turister på grund af rejserestriktioner stærkt begrænset.

- 2020 var et særdeles udfordrende år for turismen, og pandemien har gjort det tydeligt, at de udenlandske turister er vigtige for de danske attraktioner, siger direktør i VisitDenmark Flemming Bruhn i en pressemeddelelse.

Netop på grund af rejserestriktioner blev sommerferien for mange danskeres vedkommende holdt i Danmark.

Men det var ikke nok til at opveje fraværet af udenlandske turister.

- Selv om mange danskere valgte at blive hjemme sidste år, har det ikke været nok til at opveje de store tab i udenlandske besøg, som især mange af de store attraktioner er afhængige af, siger Flemming Bruhn.

Hos Tivoli i København var der sidste år et fald på 64,5 procent i antallet af gæster i forhold til 2019.

Christiansborg Slot oplevede en tilbagegang på 79,1 procent i antallet af besøgende. 69,4 procent færre fik mulighed for at nyde udsigten fra toppen af Rundetårn. Og Dyrehavsbakken nord for København havde 69,1 procent færre gæster sidste år sammenlignet med 2019.

Andre forlystelser, der har haft stor tilbagegang, er Zoologisk Have i København, Legoland, Djurs Sommerland, Louisiana og Faarup Sommerland.

Til gengæld var der fremgang at spore hos ni at de 50 største attraktioner.

Størst fremgang oplevede Statens Naturhistoriske Museum i København. Museet havde 89,2 procent flere besøgende i forhold til 2019.

Ifølge museet selv var det formentlig en stor særudstilling om dinosaurer, der tiltrak mange gæster.

Også Knuthenborg Safaripark havde i 2020 en stor vækst. Her steg antallet af besøg med 32,3 procent sammenlignet med året før.

Safariparken peger på, at der har været stor interesse rettet mod et par tidligere cirkuselefanter fra Cirkus Arena, som blev pensioneret og overført til Knuthenborg Safaripark i 2020.

- Samtidig har vi 400 hektar og masser af oplevelser udendørs at tilbyde, så vores gæster har følt sig trygge her under pandemien, og det har også spillet ind på det gode resultat, siger kommunikationschef Camilla Ellehammer Haxgart fra Knuthenborg Safaripark i meddelelsen.