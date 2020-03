Corona-krisen udnyttes af kriminelle i svindelnumre

Den internationale politiorganisation Interpol advarer fredag om flere forskellige former for bedrageri.

Den kritiske situation med udbredelsen af coronavirus har fået nogle kriminelle op i gear, og derfor bør folk være påpasselige, hvis de for eksempel køber medicinsk udstyr på nettet.

Blandt ofrene er personer, der ønsker at købe for eksempel ansigtsmasker.

De har overført penge efter at have reageret på tilbud på hjemmesider, som er dukket op på det seneste, oplyser Interpol.

Men kunderne har ikke fået de ønskede varer i svindelnumrene, som Interpol har informeret politiet i medlemslandene om.

I andre tilfælde har bedragerne udgivet sig for at være en national eller international sundhedsmyndighed og har i emails til borgere henvendt sig i forsøg på at få adgang til fortrolige oplysninger.

Der er også eksempler på, at kriminelle optræder i forklædning som ægte selskaber.

I en pressemeddelelse opfordres borgere af generalsekretær Jürgen Stock til at være varsomme.

- Kriminelle udnytter frygten og uvisheden, som er skabt af Covid-19 til at slå ned på uskyldige borgere, som kun ønsker at beskytte deres og deres kæres helbred, udtaler han.

De fleste ofre findes i Asien, og i en række tilfælde har efterforskere fulgt pengesporet til konti i europæiske banker.

Interpol har foreløbig assisteret i 30 sager, og det har medført, at 18 bankkonti er blevet blokeret. Indtil videre er et beløb, der svarer til næsten fire millioner danske kroner blevet beslaglagt, lyder det fra Interpol.

Interpol sikrer udveksling af informationer mellem en række landes politimyndigheder. Der udsendes efterlysninger, og organisationen har også analytikere ansat. Hovedkvarteret ligger i Lyon. 194 lande deltager i samarbejdet.