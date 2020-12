24.december var 36.828 personer hos en af de fire private udbydere og få taget en såkaldt lyntest for at sikre, at juleaften kunne foregå uden corona. I 714 tilfælde var testen dog positiv. (Arkivfoto)

Corona-jul betød tomme tog og flere sms'er

Ifølge en professor, der har fulgt danskernes corona-adfærd, blev julen også en indikation på, at danskerne har genvundet troen på deres egen evne til at dæmpe smitten af corona gennem den enkeltes valg.

Julen 2020 blev for mange en anderledes jul og en milepæl i et år præget af en globale pandemi. Noget tyder på, at der blev rejst mindre men ringet mere og længere 24. december.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her