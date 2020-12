Corona hos brandfolk sætter beredskab under pres i kommuner

Et voldsomt udbrud af coronasmitte har lagt store dele af Beredskab Øst ned. Det oplyser Beredskabet på sin Facebook-side, skriver TV2 Lorry.

Beredskab Øst står for både beredskab og brandslukning i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Men lige nu er det svært at få tingene til at hænge sammen.