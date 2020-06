Corona-hjælpepakke skal bekæmpe fattigdom og sult i Afrika

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en hjælpepakke, der udmønter 365 millioner kroner til at bekæmpe arbejdsløshed og fattigdom som følge af coronakrisen i Afrika.

Det er den anden hjælpepakke med penge fra en standby-pulje, som blev oprettet i marts for at hjælpe Afrika gennem coronakrisen.

- Det, vi har fokus på denne gang, er de afledte konsekvenser af coronavirusset i Afrika. For det, der rammer allerhårdest i Afrika lige nu, er konsekvenserne af nedlukningen og de restriktioner, der er indført i landene, mere end det er coronavirusset i sig selv, siger Rasmus Prehn.

Danmark har været i tæt kontakt med en række afrikanske lande for at finde ud af, hvilken hjælp der er mest brug for, oplyser ministeren.

- Det, de efterspørger, er tiltag til at holde hånden under de allersvageste. At man kan sikre de sociale sikkerhedsnet, så de mange, der på grund af coronakrisen bliver arbejdsløse, fattige og lider af sult, får noget at leve af, siger Rasmus Prehn.

Med hjælpepakken bliver der derfor afsat 140 millioner kroner til fødevarehjælp, virksomhedsstøtte og støtte til kontanthjælpssystemer.

Der sættes desuden 110 millioner kroner af til sundhedsindsatser. De skal især forbedre piger og kvinders adgang til prævention og sundhedsklinikker.

Pengene skal også være med til at sikre, at en fremtidig vaccine mod coronavirus bliver tilgængelig for udviklingslande til en pris, der er til at betale.

Derudover afsætter hjælpepakken blandt andet penge til at støtte uddannelse for børn, der har risiko for at miste tilknytningen til uddannelsessystemet under coronakrisen.

Pengene til hjælpepakken findes inden for den eksisterende udviklingsbistand og kommer primært fra standby-puljen. Puljen er finansieret ved at sætte andre udviklingsprojekter midlertidigt på pause.

Det vil sige, at regeringen ikke har fundet nye penge til at støtte coronaindsatsen, men at der er lavet en omprioritering af udviklingsindsatsen på grund af situationen.

Aftalen om hjælpepakken er indgået af regeringen og alle partier i Folketinget - undtagen DF og Nye Borgerlige.