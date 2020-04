Corona-hjælp for 540 millioner er på vej til efterskoler

Alle Folketingets partier samt løsgængere er enige om aftalen. De statslige merudgifter i 2020 ventes at udgøre cirka 540 millioner kroner.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Efterskoler står for et helt særligt ungdomsfællesskab. Det er vigtigt, at vi får skabt noget ro omkring dem og de mange skoler med kosttilbud, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen.

- De står med en særlig økonomisk udfordring på grund af nedlukningen, og jeg er glad for, at Folketinget står sammen om at få dem helskindet igennem coronakrisen, siger hun.

For Venstre har det været vigtigt at forhindre skolekonkurser grundet coronaudbruddet. Det siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

- Venstre har de seneste uger kæmpet aktivt for at redde efterskolerne i Danmark. Med denne aftale kompenserer vi nu forældrene økonomisk og opretter et sikkerhedsnet for skoler med kostafdelinger, siger hun.

Med aftalen kan forældre roligt tilmelde deres børn til efterskole i det nye skoleår, mener Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl.

- For Dansk Folkeparti har det været afgørende, at vi med denne pakke kan skabe tryghed for både efterskoler, fri fagskoler og familier.

- Tryghed for familierne for, at man roligt kan tilmelde sig efterskolen, og for skolerne tryghed for, at der holdes en økonomisk hånd under de skoler, som på grund af den aktuelle situation mister elever nu og i næste skoleår, siger han.

SF's børne- og undervisningsordfører, Jacob Mark, tilføjer:

- Nu kommer der en akut hjælpepakke ud til en række skoleformer, som er vigtige for Danmark, men som er alvorligt presset.

- Særligt har SF været optaget af at sikre, at der kommer hurtig hjælp ud til efterskolerne, så efterskolerne kan fortsætte arbejdet uden at skulle opkræve fuld elevbetaling fra elever, som ikke er der.