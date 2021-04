Corona har fået revydronningen ned i gear

Her var der roligt. Og der blev bestilt takeaway og spist middag med naboerne med afstand.

Så lang tid har skuespiller, instruktør og revychef Lisbet Dahl tilbragt i sit sommerhus i Hornbæk under coronapandemien.

- Deroppe er der ingen corona, så det er da det mest begavede sted at være. Vi har hentet takeaway og spist middag sammen med en meter mellem os. Det har været sindssygt hyggeligt, og vi kan jo lige så godt få det bedste ud af det, fortalte hun i januar til Alt for Damerne.

En noget anderledes hverdag for hele Danmarks revydronning, der ellers normalt bruger meget tid på at skrive og opføre Cirkusrevyen hvert år for udsolgte sale på Bakken.

Fredag den 9. april fylder hun 75 år.

Skuespilvejen har ligget klar siden den tidlige barndom.

Begge forældre var skuespillere, og allerede som femårig stod hun bag scenen og så sin mor synge revyvise, da alles øjne pludselig var rettet mod den lille Lisbet, der var kommet lidt for langt ind på scenen.

Hun ville bare lidt tættere på for at se sin mor synge.

Sin egen revydebut fik Lisbet Dahl i Rottefælden i Svendborg i 1972, hvor hun optrådte med en vise om "den dresserede mand".

Gennembruddet kom fire år senere i Cirkusrevyen i en parodi på cirkusprinsessen Anniqa med kvælerslange.

Hun har gennem tiden også haft flere roller i blandt andet musicals, serier og spillefilm.

Men revyen har været det dominerende. Især samspillet med skuespillerne Ulf Pilgaard og Claus Ryskjær har været succesfuldt for hende.

Også begge sønnerne har Lisbet Dahl arbejdet sammen med. Jacob som fast regissør og Gustav som lejlighedsvis komponist.

Sidste år blev Cirkusrevyen aflyst på grund af corona. Det var ellers Ulf Pilgaards sidste sæson. Men han har valgt at gøre 2021 til sin finalesæson.

Efter planen skal forestillingerne begynde 1. maj. Og tidligere har Lisbet Dahl givet udtryk for, at pandemien nok også kunne få en rolle at spille.

- Jeg tror godt, vi kan grine. Også af corona. Det skal bare gøres på en begavet måde. Jeg tror også, vi har trængt til det. Det bliver en kæmpe lettelse og glæde, når vi får lov, sagde hun i efteråret til Berlingske.

Ud over revyen har Lisbet Dahl også haft andre roller. Blandt andet som farmor i filmen "Høst" fra 2020.

Hun har også medvirket i flere tv-serier. Blandt andet DR's "Sommer", hvor hun var hustruen Sophia til den demensramte Christian Sommer, spillet af Jesper Langberg.

Flere gange er Dahl blevet belønnet for sit arbejde. Blandt andet er hun udnævnt til ridder af Dannebrog, ligesom hun har modtaget priserne "Årets Dirch", "Henkelprisen", "Bakkens Oscar" og "Hædersprisen" ved Reumert-uddelingen.

Privat har Lisbet Dahl været gift flere gange. Hun har fem børn, ni børnebørn og to oldebørn og bor i et hus i Gentofte, når hun ikke tilbringer tid i sommerhuset i Hornbæk.