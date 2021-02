Corona forlænger skolelukning i Ishøj og Kolding

Den skærpede indsats i Kolding og Ishøj er blevet forlænget til og med 7. marts. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Det vil sige, at elever fra 0. til 4. klasse fortsat vil være hjemsendt i Ishøj, mens skoler og daginstitutioner holder lukket i Kolding by.

Alle borgere opfordres fortsat til at blive testet for coronavirus, oplyste Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Eleverne i Ishøj var den første kommune, der oplevede, at skoler måtte lukke igen, efter at 0. til 4. klasse var kommet tilbage 8. februar. Det skyldtes stigende smittetal i kommunen.

En uges tid efter var det udbrud på skoler i Kolding, som fik myndighederne til at sætte ind for at stoppe yderligere smittespredning.

Mens skolelukningen i Ishøj gælder hele kommunen, så påvirker den i Kolding 28 daginstitutioner og 15 skoler i Kolding by. Det dækker dermed hele postnummer 6000.

I samme omgang, som Kolding registrerede stigende smitte, overtog kommunen den kedelige førsteplads over kommuner med det højeste smittetryk fra Ishøj. Der har den ligget lige siden.

Ifølge en opgørelse fra Statens Serum Institut fredag har Kolding inden for de seneste syv dage registreret 282,8 smittede per 100.000 indbyggere.

Ishøj ligger på en andenplads med et incidenstal på 271,2 smittede per 100.000 indbyggere.

Også andre steder i landet oplever man udbrud med coronavirus.

Senest har udbrud i Odense-bydelen Vollsmose fredag lukket flere skoler og daginstitutioner på grund af høje smittetal.

Ifølge DR har Vollsmose et incidenstal, der er godt seks gange så højt som det generelle incidenstal for Odense Kommune.

Odense Kommune har et incidenstal på 113,6, mens Vollsmose ifølge DR har et incidenstal på 710,9.

I Københavns Nordvest-kvarter er der desuden registreret flere tilfælde med den sydafrikanske variant, der er mere smitsom. Derfor opfordres alle borgere i området til at lade sig teste.