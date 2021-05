Corona får nordmænd til at ryge mere og mindre

Undersøgelsen viser, at 23 procent af rygerne fortæller, at de ryger mere end før corona. Årsagerne, de giver, er, at de keder sig, er stressede, urolige, ensomme og trøster sig i hverdagen.

- Vi ved, at corona har været hård for mange, og det er trist at se grundene, der opgives. Det er bekymrende, siger generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stensstadvold Ross, til NTB.

Modsat siger 24 procent af de adspurgte rygere, at de ryger mindre under corona end før. Det er udløst at, at der har været færre sociale arrangementer, hensyn til familien, frygt for egen sundhed og træthed over at være afhængig.

13 procent er helt stoppet med at ryge under coronakrisen, og 17 procent siger, at de er blevet mere motiverede til at stoppe under krisen.

- Motivationen er utroligt vigtig, hvis det skal lykkes at stoppe med at ryge, siger Ingrid Stensstadvold Ross til NTB.

Norge har været særdeles succesfuld, når det kommer til at få unge til ikke at begynde at ryge. Blandt andet med kampagner, restriktioner og ikke mindst en pris på omkring 90 danske kroner for en pakke cigaretter.

Ifølge Kreftforeningen er landet dog betydeligt dårligere til at hjælpe dem, der allerede ryger, til at stoppe.

I Danmark ryger omkring 18 procent af den vokse befolkning enten dagligt eller lejlighedsvist. Det tal er faldet markant de sidste 20 år fra noget over 30 procent ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelsen "Danskernes Rygevaner 2020" viser, at 70 procent af rygerne i Danmark begyndte inden de fyldte 18 år.