Erhvervsskoler frygter, at elever går glip af intro til uddannelser på grund af frygt for smitte med coronavirus. (Arkivfoto)

Corona aflyser unges snusen til uddannelser

Frygt for spredning af coronavirus aflyser introforløb til ungdomsuddannelser for folkeskoler. Erhvervsskoler frygter tabt generation og håber på alternativ.

For den såkaldte brobygning, hvor de unge i løbet af en uge besøger landets ungdomsuddannelser og bliver inspireret, aflyses fra torsdag på grund af risikoen for smitte.

En række nye restriktioner træder mandag i kraft for at mindske risikoen for smitte med coronavirus, og nu mærker også afgangseleverne på landets folkeskoler konsekvenserne af den stigende smitte.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her