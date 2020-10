Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har mandag morgen meddelt, at brobygningen for landets skoleelever aflyses, og at det træder i kraft fra på torsdag. Det skyldes den nuværende coronasituation. Her ses ministeren til et coronapressemøde søndag.

Corona aflyser uddannelsesbesøg for tusindvis af elever

Brobygningen for tusindvis af landets skoleelever aflyses på grund af frygt for smittespredning.

Brobygningen for landets skoleelever aflyses i efteråret. Aflysning træder i kraft torsdag.

Det sker, samtidig med at kravene om mundbind eller visir indføres på uddannelsesinstitutioner for at stoppe spredning af corona.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet til Ritzau.

- Mange spørger til brobygning. Detaljerne vedrørende aflysning af brobygning er under hastig udarbejdelse og offentliggøres, så snart de er på plads, skriver børne- og undervisningsministeriet Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på Twitter.

- Vi forventer aflysning af brobygning træder i kraft på torsdag - på samme tidspunkt som reglerne vedrørende mundbind for sektoren. Opdatering følger, tilføjer hun.

Ministeriet oplyser dog, at aflysningen finder sted torsdag. Meldingen kommer, efter at eksempelvis SF og Skolelederforeningen har udtalt, at brobygningen bør aflyses.

Brobygning er obligatorisk for alle elever i 9. og 10. klasse. Her tager eleverne på rundtur på landets uddannelsesinstitutioner for at opleve miljøet.

I foråret blev brobygningen udskudt på grund af coronasituationen i Danmark. Og det giver god mening at droppe brobygningen i den nuværende situation. Det sagde SF's gruppeformand samt børne- og undervisningsordfører, Jacob Mark, tidligere mandag morgen.

Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, der ligeledes er tidligere minister på området, forstår ikke, hvorfor aflysningen først finder sted fra på torsdag og ikke allerede i dag, mandag.

Det skriver hun på Twitter med henvisning til, at mange elever efter planen allerede skal på brobygning fra mandag.

Jacob Mark er enig med sin kollega fra Venstre. En aflysning skal ikke vente til torsdag.

- Vi ønskede allerede fra flere uger siden at aflyse brobygningen og give uddannelserne god tid til at lave et digitalt alternativ.

- At vente til torsdag, fordi det har man lige pludselig besluttet, er meget ulig den måde, som regeringen har gjort det på tidligere. Vi har i SF egentlig bakket op om, at man gik forsigtigt frem. Hellere et forsigtigt skridt for meget end et forsigtigt skridt for lidt.

- Der er ikke noget i vejen for at aflyse allerede nu og gøre det digitalt, siger Jacob Mark efter ministerens udmelding.