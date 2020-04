Dronningen kommer alligevel ikke til at fejre sin fødselsdag i Aarhus denne sommer. Håbet er, at det kan ske til næste år. (Arkivfoto)

Corona aflyser dronningens sommertogt og fødselsdagsfejring

I stedet for at fejre dronningens fødselsdag denne sommer håber Aarhus Kommune at gøre det i forsommeren 2021.